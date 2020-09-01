شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف في اجتماع «الشخصية المصرية»: بدأنا دورات لتأهيل المعلمين في التربية الدينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مختار جمعه، وزير الاوقاف، دور الإعلام الهام في البناء على الجهد المبذول في الفترة الماضية من وزارات الأوقاف والشباب والتربية والتعليم لإعادة بناء الشخصية المصرية وزرع القيم الحميدة.

وأكد «جمعة»، في كلمته خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الدولة للإعلام، الثلاثاء، لدراسة الشخصية المصرية، أن البناء الحقيقي هو بناء التعليم مع دعم الإعلام وباقي الجهات من أجل استقامة الشخصية، ولذلك بدأت وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية في عمل دورات لتأهيل المعلمين في التربية الدينية الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى التعاون في إعداد المناهج الجديدة في مراحل التعليم المختلفة في موضوع بناء الدول، لمعالجة قضايا مجتمعية مثل معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة.

شارك في الاجتماع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتورة سعاد عبدالرحيم، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تنمية الشخصية المصرية والحفاظ على منظومة القيم والأخلاق المصرية.