شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يدعو لإطلاق مبادرة كبرى لإعادة بناء الشخصية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تنمية الشخصية المصرية والحفاظ على منظومة القيم والأخلاق المصرية، عقد الاجتماع الأول لدراسة الشخصية المصرية، الثلاثاء، بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتورة سعاد عبدالرحيم، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وأعلن أسامة هيكل خلال الاجتماع عن ضرورة إطلاق مبادرة كبرى لطرح فكرة إعادة بناء الشخصية المصرية في أقرب وقت، مؤكداً أن الجهود المبذولة في الفترة الماضية ومن ضمنها إعادة تأهيل العشوائيات هو أمر يمكن البناء عليه بشكل كبير لإعادة بناء الشخصية المصرية.

وأكد وزير الدولة للإعلام أهمية تضافر الجهود بين الوزارات والجهات المختلفة لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن مستقبل مصر يجب أن تتطور معه القيم والأخلاق الحميدة والتي يؤكد عليها دائماً الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشارك في حضور الاجتماع حسام الدين محسن، مساعد وزير الدولة للإعلام، والدكتور هاني أبوالحسن، مستشار وزير الدولة للإعلام، وأشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة عزة الدري، رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة.