شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع أعمال تلقي طلبات التصالح مع مخالفات البناء في أبو قرقاص وملوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، الثلاثاء، جولة تفقدية على المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية لمركزي ابوقرقاص وملوي، لمتابعة استقبال وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وانتظام سير العمل والتأكد من مدي تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح احمد السايس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ملوي، والعقيد أ.ح محمد الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص.

تابع المحافظ انتظام العمل بالمركزين، حيث شهد اقبالا كبيرا من المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح، وكلف المحافظ رئيس مدينة ابوقرقاص بزيادة عدد الموظفين وأجهزة الحاسب الآلي وعمل استراحات خاصة للمواطنين، مشدداً إلا يتم انتهاء العمل إلا بعد استيفاء جميع أعداد المواطنين المتقدمين للتصالح.

شدد المحافظ على تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بالتصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه المساس والتعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدا انه انتهي عصر البناء على الاراضي الزراعية، ولن نخسر مترا واحدا من تلك الاراضي، مشيرا إلى ان جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها تقف بكل قوة لحسم تلك القضية، حيث ان الدولة طرحت العديد من المدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين حتى لا يتم التعدي على الأراضي الزراعية.

التقي المحافظ خلال جولته بعدد من المواطنين، واستمع لكافة ملاحظاتهم، واكد ان اخر موعد لسداد جدية التصالح بنسبة الـ 25% لكل من تقدم بطلب قبل 15/7/2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020، وآخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون وتنفيذ الإزالة لكل عقار مخالف على أرض المحافظة، مؤكدا أنه لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وناشد المحافظ المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح حتى الآن بالإسراع في التوجه إلى المراكز التكنولوجية وتقديم طلب التصالح، مصحوبة بسداد 25% من قيمة التصالح، قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر 2020، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.

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محافظ المنيا يتفقد مركز معلومات ملوي

محافظ المنيا يتفقد مركز معلومات ملوي

محافظ المنيا يتفقد مركز معلومات ملوي