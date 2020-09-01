شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يجتمع برئيسي شركتي كهرباء الإسكندرية والبحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اجتمع اللواء اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الثلاثاء، مع كل من المهندس حمدى عكاشة، رئيس مجلس ادراة شركة كهرباء البحيرة، والمهندس مدحت فودة، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الاسكندرية، للتنسيق بشأن توفير احتياجات ومطالب محافظة مطروح من قطاع الكهرباء.
حضر الاجتماع الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف ابراهيم، السكرتير العام، وجميع نواب مطروح في البرلمان، ورؤساء مجالس المدن وقيادات شركة كهرباء البحيرة بمطروح، حيث تم مناقشة واستعراض كافة مطالب واحتياجات كل مدينة بالمحافظة من قطاع الكهرباء طبقا للاولويات سواء من مهمات وأعمال مستقبلية مختلفة، سواء كابلات أرضية أو محولات وفقا للاحتياجات الفعلية على ارض الواقع ورصد الاولويات، للقضاء على مشكلة انقطاع وضعف التيار الكهربى ببعض المناطق، ثم مخطط الانارة الجديدة والتوسع ببعض المناطق.
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