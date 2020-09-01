شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء 97% من أعمال تطوير محطة قطارات سمالوط في المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المنفذة لتطوير محطة سكك حديد سمالوط في المنيا، الانتهاء من أعمال التطوير بنسبة إنجاز 97%، وإجراء التشطيبات النهائية، استعدادًا لافتتاحها خلال احتفالات شهر أكتوبر المقبل، بعد 4 سنوات من البدء في أعمال التنفيذ عام 2016.

محطة سكك حديد سمالوط

محطة سكك حديد سمالوط

وتضمنت أعمال تطوير الأرصفة ومدها بطول 300 مترًا بدلا من 50 مترًا، وكهربة الخطوط، بالإضافة إلى المنشات الإدارية والاستراحات ودورات المياه، وإقامة حوائط خرسانية بالجانب الغربي المجاور لترعة الإبراهيمية، والشرقي للطريق العام.

محطة سكك حديد سمالوط

محطة سكك حديد سمالوط

محطة سكك حديد سمالوط

وقال مجدي ملك، عضو مجلس النواب، عن دائرة سمالوط، إن الأعمال تم تنفيذها من فائض الميزانية السنوي، دون اعتمادات مخصصة للتطوير مما تسبب في تأخر الانتهاء لمدة 4 سنوات، مؤكدًا أن أعمال التطوير شهدت نقلة نوعية لخدمة الركاب حيث أصبح الرصيف بطول 300 مترًا من 70 مترًا لتوقف 16 عربة بدلا من 6 عربات، بالإضافة إلى أعمال التبطين لجانبي المحطة، وتطوير المنشآت.

محطة سكك حديد سمالوط

وشدد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، خلال جولته لتفقّد محطة سمالوط، على تكثيف أعمال الصيانة الخاصة بالسكة ورفع ناتج مخلفات التجديد من على أرصفة وحوش المحطة والعمل على رفع مستوى نظافتها.

كما وجّه «رسلان» خلال جولة للمحطة الأسبوع الجاري، على إزالة الغرف غير المستغلة بالمحطة وعمل يافطة نبيون تبرز اسم المحطة بصورة تليق بالتجديدات الجارية بها، مع التنبيه على سرعة الانتهاء من تنفيذ المقاعد على رصيف النازل بالمحطة.

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