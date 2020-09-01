شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يجتمع بأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية لتشجيع الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره أحد العوامل الرئيسية والهامة لتحسين مستوى الإقتصاد وزيادة الناتج الداخلي، وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء.

جاء ذلك خلال ترؤسه، الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، بحضور سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ،والمهندسة أميرة عبيد، مديرة إدارة الاستثمار بالديوان العام، والمهندس عادل عبدالعزيز، رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، والمهندس عبدالله الغزالي، رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، ومديري إدارتي الشؤون القانونية والأملاك وممثلي هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

بدأ الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي لترفيق منطقة بلبيس الصناعية، ووجه المحافظ بوضع جدول زمني للانتهاء من تنفيذ أعمال الترفيق، لتهيئة الأجواء أمام المستثمرين ولتحسين بيئة العمل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب.

وخلال الاجتماع طالب المحافظ بإعادة تقييم سعر متر الترفيق بمنطقة الـ 19.6 فدانًا لتشجيع الاستثمار ودفع عجلة العمل والإنتاج.

كما ناقش الإجتماع عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين، والتي تم عرضها على اللجنة الفرعية من «فسخ وإلغاء عقد الإيجار- تعديل نشاط- منح مهلة لتنفيذ النشاط- التنازل للغير- الحصول على قطعة أرض لتوسعة النشاط»، وذلك لإتخاذ اللازم حيالها بالموافقة أو الإرجاء لإعادة العرض، وذلك تشجيعاً للإستثمار ودفع عجلة العمل والإنتاج.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية، الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين على الحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة، لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.

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