شكرا لقرائتكم خبر عن خفض درجات القبول في عدد من مدارس الثانوية الفنية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على تخفيض درجات القبول في عدد من مدارس التعليم الثانوى الفنى على مستوى المحافظة، وذلك بناء على رغبة أولياء الأمور ووجود أماكن متاحة بتك المدارس.

وأعلن ممدوح الشربينى، مدير عام التعليم الفنى في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه بالنسبة للتعليم الفنى الصناعى فقد تم تخفيض درجات القبول بمدرسة الشهيد محمد سمير شراب الثانوية الصناعية العسكرية للبنين بالعريش بواقع 10 درجات لتصبح 225 درجة بدلا من 235 درجة، وبمدرسة العريش الثانوية المعمارية بواقع 5 درجات لتصبح 185 درجة بدلا من 190 درجة، وبمدرسة أبوبكر الصديق الثانوية المهنية بالعريش بواقع 5 درجات لتصبح 185 درجة بدلا من 190 درجة، وبمدرسة آل الشوربجى الثانوية الزخرفية بالعريش بواقع 10 درجات لتصبح 190 درجة بدلا من 200 درجة، بمدرسة بئر العبدالثانوية الصناعية المشتركة بواقع 10 درجات لتصبح 210 درجات بدلا من 220 درجة، وبمدرسة بغداد الثانوية الصناعية بالحسنة بواقع 10 درجات لتصبح 190 درجة بدلا من 200 درجة.

وأضاف أنه بالنسبة للتعليم التجارى، تم تخفيض درجات القبول بمدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية بنات بالعريش بواقع 10 درجات لتصبح 220 درجة بدلا من 230 درجة، بمدرسة الشهيد ملازم أول محمد ابراهيم سليمان الثانوية التجارية بنين بالعريش بواقع 10 درجات لتصبح 175 درجة بدلا من 185 درجة.

وتم تخفيض درجات القبول بمدرسة العريش الثانوية الفنية للخدمات السياحية والشئون الفندقية بواقع 10 درجات لتصبح ١65 درجة بدلا من 175 درجة.

يذكر أنه سبق خفض درجات القبول في جميع مدارس التعليم الثانوى العام على مستوى المحافظة من الدورين الأول والثانى، وذلك نظرا لوجود أماكن شاغرة فيها، فيما عدا مدرستى الشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات والشهيد عمرو شكرى الثانوية بنين بالعريش، حيث تم تخفيض درجات القبول في المدارس بواقع 5 درجات لتصل إلى 235 درجة بدلا من 240 درجة.

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