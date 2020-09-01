شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر برهامى يكفر الملايين بفتوى واحدة: مقولة "اسم النبى حارسه" شرك بالله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفتى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بعدم جواز مقولة "اسم النبي حارسه وصاينه"، موضحًا أنها شرك بالله، وأن اعتقاد أن اسم النبى يحرس ويصون اعتقاد فاسد.
جاء ذلك فى سؤال وجه له عبر موقع "أنا السلفى" حول حكم مقولة "اسم النبي حارسه وصاينه".
وأجاب برهامي قائلا: "مقولة "اسم النبي حارسه وصاينه" مِن الشرك؛ لأن الله هو الحفيظ، وهو (خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) فاعتقاد أن اسم النبي -صلى الله عليه وسلم- يحرس ويصون اعتقاد فاسد، قال الله -تعالى- لنبيه -صلى الله عليه وسلم-: (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ) (وقال: (قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ).
كانت هذه تفاصيل خبر ياسر برهامى يكفر الملايين بفتوى واحدة: مقولة "اسم النبى حارسه" شرك بالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.