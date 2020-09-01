شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر برهامى يكفر الملايين بفتوى واحدة: مقولة "اسم النبى حارسه" شرك بالله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفتى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بعدم جواز مقولة "اسم النبي حارسه وصاينه"، موضحًا أنها شرك بالله، وأن اعتقاد أن اسم النبى يحرس ويصون اعتقاد فاسد.

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جاء ذلك فى سؤال وجه له عبر موقع "أنا السلفى" حول حكم مقولة "اسم النبي حارسه وصاينه".

وأجاب برهامي قائلا: "مقولة "اسم النبي حارسه وصاينه" مِن الشرك؛ لأن الله هو الحفيظ، وهو (خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) فاعتقاد أن اسم النبي -صلى الله عليه وسلم- يحرس ويصون اعتقاد فاسد، قال الله -تعالى- لنبيه -صلى الله عليه وسلم-: (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ) (وقال: (قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ).