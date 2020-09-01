شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: لا تصالح بعد 30 سبتمبر.. والإزالات «على حساب المخالفين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه لا تصالح في التعدي على أملاك الدولة بالبناء بعد 30 سبتمبر المقبل .

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد أن التصالح يكون في بعض مخالفات البناء.

وأكد أنه تم تنفيذ إزالات صدرت منذ سنوات سابقة ضد المخالفين، كما يتم تنفيذ فوري لقرارات الإزالة وذلك لوجود جدية في التنفيذ.

وأشار إلى أنه بعد 30 سبتمبر الجاري لن يكون هناك تصالح في أي مخالفات، والإزالة ستتم على حساب الشخص المخالف والمتعدي على أملاك الدولة.

وأضاف أن معظم التعديات على أملاك الدولة تم تنفيذها خلال فترة الانفلات الأمني، مؤكدا أنه يتم إخطار أصحاب المخالفات قبل تنفيذ قرار الإزالة.

ولفت إلى أنه قبل تنفيذ قرار الإزالة يتم نقل الأسر إلى أماكن بديلة، مشيرا إلى أنه من يتعدى على أملاك الدولة لا يدفع ضرائب، والإزالات تعود بإيجابية على المواطن.

وأوضح أنه تم تحقيق 71% من إجمالي المصالحات في مخالفات البناء والعائد منها يذهب لخزانة الدولة لتنفيذ المشروعات التنموية.

Advertisements

وأكد أنه تم إنفاق أكثر من مليار جنيه لتشغيل محطات المياه في الغردقة وتركيب الروافع وتطوير شبكات الصرف.