شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي: الإعلام يقوم بدور محوري في رفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمراة، عن سعادتها بلقاء أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام. وأكدت خلال اللقاء الذي جمعها مع وزير الاعلام، الثلاثاء، أن وسائل الإعلام المختلفة تقوم بدور محوري وغاية في الأهمية لرفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة ومشاكلها والتوعية بأهمية دورها وحجم مشاركتها في المجتمع. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

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