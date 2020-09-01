شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: الأولوية في تعيينات شركة البحيرة للكهرباء لأبناء مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أولوية تعيين أبناء مطروح بالوظائف الخاصة بشركة البحيرة للكهرباء في مطروح.

وأكد رئيس شركة كهرباء البحيرة حرص الشركة على أن يكون تعيناتها جغرافيا من أبناء المناطق أو المحافظة المطلوب عمالة بها.

وأشار المهندس سعيد خليل، نائب رئيس الشركة، إلى أن مطروح من المحافظات المتميزة بوجود مصادر تغذية متعددة وبنية تحتية يمكن الاعتماد عليها.

وأضاف أنه يتم تغذية المحافظة من الشبكة القومية الموحدة من خلال 10 محطات محولات بسعة اجمالية 1100 م .ق.أ جهد 220 -66 ك .ف، عدا سيوة التي يتم تغذيتها من محطة توليد الديزل والطاقة الشمسية بإجمالى قدرة 27 م .ف .أ، علما بأن أقصى حمل حالى تم رصده وتسجيله كان 8.5 م.ق.أ بنسبة تحميل 21%.