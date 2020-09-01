شكرا لقرائتكم خبر عن «الأورمان» تجري الكشف على 33.5 ألف مريض عيون في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ وضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة، أجرت جمعية الأورمان بمحافظة كفرالشيخ الكشف الطبي على 33،541 مريض واجراء 11،258 عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم 6،251 نظارة طبية وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أي اعباء تثقل كاهله.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الأورمان تقوم بتوقيع الكشف الطبي واجراء عمليات العيون في جميع مراكز المحافظة ( البرلس – بيلا- الحامول- دسوق – الرياض – سيدى سالم – فوه – قلين – كفرالشيخ- مطوبس)، وأن الجمعية تستكمل تنفيذ مستهدفها الشهرى في محافظة كفرالشيخ بالقرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتى تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

وأشار «شعبان» إلى أن الأورمان ساهمت في مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها السيد الرئيس وجاءت استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين، وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي على عيون الألاف من أهالى المحافظات، مؤكدا انها ساهمت في مباردة «نور حياة» بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ومؤخرأ أطلقت مبادرة «النور من حقك» التي استهدفت عمل عمليات عيون لشريحة كبيرة من غير القادرين بجميع محافظات الجمهورية المختلفة.

من جانبه، قال أحمد حسن مسؤل ادارة العيون لجمعية الأورمان، أن الجمعية نجحت وحتى الأن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد (932،729) مريض، واجراء عدد (207،344) عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد (127،186) نظارة طبية لغير القادرين.