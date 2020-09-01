شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يشن حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء في شبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الثلاثاء، حمله مكبره لازاله ادوار لبرج مخالف لقيد الارتفاع وبدون ترخيص على مساحه 900م2 بشارع ترعه النحاس ببهتيم بحي شرق شبرا الخيمه.

وتابع المحافظ ازاله مبني مكون من ارضي ودور علوي مخالف بدون ترخيص على مساحه 111م2 بشارع نبيل السباك متفرع من شارع احمد عرابي بمنشيه عبدالمنعم رياض بحي غرب شبرا الخيمه.

وتابع المحافظ ازالة 5 ادوار مخالفة بدون ترخيص ببرج مكون من 15 طابق بمنشية النور على مساحة 400م، أعمال الإزالة التي تتم للمباني المخالفة ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص.

وأوضح «الهجان» أن هذه الحملات شهدت مشاركة واسعة للعاملين بالوحدات المحلية بمعاونة الأجهزة الشرطية بمديرية أمن القليوبية، مع إتخاذ الإجراءات الحازمة مع المتعدين وتحويلهم للنيابة العسكرية وذلك بهدف الحفاظ على حق الشعب وإستعادة هيبة الدولة وسيادة القانون على الوجه الأكمل.

وناشد المحافظ المواطنين عدم الشروع في البناء المخالف بدون ترخيص، مؤكداً أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات ويتم المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أية مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمباني المخالفة.

وكشف المحافظ عن شن حملات يومية مكبرة غير مسبوقة بكافة المدن مدعومة بقوات تأمين من مديرية أمن القليوبية لإزالة التعديات ومخالفات البناء، موضحاً أن الوحدات المحلية بكافة المدن بالمحافظة تستقبل طلبات المواطنين وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.

وأشاد المحافظ بجهود مديرية الأمن، مشيراً إلى أن هناك تنسيق مباشر وعلى مدار الساعة مع اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية لدعم جميع حملات الإزالة بكل المدن بكل ما تحتاجه من قوات تأمين لتنفيذ القانون على المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحاً أن الدولة تقدم كافة التسهيلات لكل مواطن يتقدم للتصالح وفقاً للإجراءات القانونية.

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شهد الحملات الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة والدكتور عثمان شعلان رئيس حي غرب شبرا الخيمة والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، واللواء احمد السيد نائب مدير الامن لقطاع جنوب واللواء حاتم غنام مساعد مدير الامن واللواء محمد عز مساعد مدير الامن لفرقة بنها واللواء احمد مجاهد مساعد مدير الامن والعميد عبدالمنعم وهدان مدير النجده بالقليوبيه والعميد سيد الرصاص مامور قسم اول بنها والعقيد اسماعيل عبدالله مامور قسم ثاني شبرا الخيمه.

محافظ القليوبيه يشن حمله لازاله ادوار لبرجين مخالفين

محافظ القليوبيه يشن حمله لازاله ادوار لبرجين مخالفين

محافظ القليوبيه يشن حمله لازاله ادوار لبرجين مخالفين

محافظ القليوبيه يشن حمله لازاله ادوار لبرجين مخالفين

محافظ القليوبيه يشن حمله لازاله ادوار لبرجين مخالفين

محافظ القليوبيه يشن حمله لازاله ادوار لبرجين مخالفين