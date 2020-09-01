شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن مدن السلام 1 و2 والنور في السويس الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت محافظة السويس عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» قطع مياه الشرب عن مدن السلام 1 بحي فيصل، والسلام 2 والنور بحي عتاقة، الأربعاء، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرًا، وذلك لإجراء الصيانه بشبكات المياه. وأهابت المحافظة بالمواطنين في تلك المناطق ادخار المياه اللازمة للاستخدام خلال مدة قطعها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطع مياه الشرب عن مدن السلام 1 و2 والنور في السويس الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.