شكرا لقرائتكم خبر عن بـ10 ملايين جنيه.. دعم مستشفيات جامعة الزقازيق بجهاز قسطرة قلب للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، أنه تم دعم المستشفيات الجامعية بجهاز قسطرة قلب الأطفال بتكلفة تقدر بـ١٠ مليون جنيه، استعداداً لبدء تشغيله بمستشفي القلب والصدر التابع لقطاع صيدناوي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة القضاء على قوائم انتظار المرضي بالمستشفيات، وفي إطار خطة الجامعة لتطوير القطاع الطبي والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

وأضاف الدكتور عبدالسلام عيد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه جاري تقديم الدعم اللازم لقطاع المستشفيات بجامعة الزقازيق، من خلال توفير الأجهزة الطبية المتطورة واللازمة للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشيراً إلى أنه يتم تدريب الكوادر الطبية على الاستخدام الأمثل للأجهزة الجديدة بهدف تقديم رعاية طبية وعلاجية لائقة للمرضى المترددين.

بينما أشار الدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى بدء أعمال تدريب الكوادر الطبية بقسم قلب الأطفال، اليوم، على إستخدام جهاز قسطرة قلب الاطفال الجديد، وذلك تمهيداً للبدء في التشغيل الفعلى للجهاز خلال شهر، بهدف سرعة القضاء على قوائم الإنتظار لمرضى قلب الأطفال بالمستشفيات الجامعية.