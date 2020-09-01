شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: بناء الشخصية من أهم أهداف الخطاب الديني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن بناء الشخصية أحد أهم أولويات الوزارة في الخطاب الديني، وأن الوزارة تعمل على هذا الملف بالتعاون والتنسيق مع وزارات الثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي والإعلام والشباب والرياضة.

جاء ذلك خلال اجتماع إطلاق مبادرة الشخصية المصرية ٢٠٢٠ / ٢٠٢١م الذي عُقد بمقر وزارة الدولة للإعلام اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتورة سعاد عبدالرحيم، مدير المركز القومي للأبحاث الاجتماعية والجنائية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تنوع أساليبها وبخاصة في مجال العناية بالنشء والشباب، وما أنشأته لذلك من مدارس علمية وفكرية وقرآنية ومسابقات محلية ودولية، ومؤلفات عديدة، ومنها ما هو خاص بالنشء مثل مجلة الفردوس مجلة كل الأطفال، وكتب الطفل التي تعد الوزارة حاليًا لإصدارها بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للكتاب.