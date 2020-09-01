شكرا لقرائتكم خبر عن من بيع الأحذية لـ«طب الإسكندرية».. الطالبة آية حسين تروي قصة نجاحها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت آية حسين طالبة الثانوية العامة الحاصلة على 99.5% في ظل عملها بائعة أحذية إنها كانت تقضي 5 أو 6 ساعات في اليوم في المذاكرة وأنها التحقت بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنها توقعت التفوق والحصول على هذا المجموع الكبير وأنها استطاعت التنظيم بين عملها على فرش بيع الأحذية وبين المذاكرة بحيث تنهي دروسها وتنزل لوالدتها على فرش بيع الأحذية والعودة للمنزل ومساعدة والدتها في أعمال المنزل.

وأشارت إلى أن والدتها تعمل منذ 15 عاما في مجال بيع الأحذية ووجهت آية الشكر لشيخ الأزهر على توجيهه بالتكفل بها وعلاج والدها المصاب بورم في الغدة الدرقية.