شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يكرّم الثانية على الجمهورية ثانوي زراعي.. ويكلف بعلاج والدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الطالبة ندى محمد السيد محمد سعد، بمدرسة بمدرسة دسوق الزراعية، والحاصلة على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية بمجموع 511 درجة، بنسبة 92.91%، مقدماً خالص التهنئة لأسرتها، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح.

جاء ذلك بحضور عمرو الببيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، ووالد الطالبة محمد السيد محمد سعد.

وقرر محافظ كفر الشيخ إجراء عملية جراحية لوالد الطالبه، خاصة بعد علمه بأن حالته الصحية تحتاج لعناية بعد اجراءه عملية جراحية سابقة في القلب.

وقدّم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر والتقدير للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجميع العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة، على جهودهم المبذولة في النهوض بالعملية التعليمية، لتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة.

وأعربت ندى محمد السيد عن سعادتها لتكريم المحافظ لها واهتمامه بها، وأبدائه مساعدته لها خلال سنوات دراستها، مشيرة إلى أنها فخورة بهذا التكريم، وتهديه لوالدها ووالدتها.

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