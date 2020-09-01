شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الدقهلية: المحليات مسؤولة عن تأمين العقارات المجاورة للمنشآت المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، أن مسئولية تأمين العقارات المجاورة للمبانى المخالفة تقع على عاتق الوحدة المحلية ممثلة في رؤساء المدن والأحياء بعد إيقاف استكمال البناء فيها بسبب المخالفات.

نائب محافظ الدقهلية يترأس إجتماع مراجعة العقارات

جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الإسبوعي للجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجاري تنفيذها لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها بإستكمال أعمال البناء من عدمه.

نائب محافظ الدقهلية يترأس إجتماع مراجعة العقارات

وقرّر «الشيخ» خلال الاجتماع اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للحفاظ على العقارات المجاورة للمنشآت المخالفة وإعادة فحص التقارير الفنية الخاصة بها.

وطالب أساتذة كلية الهندسة أعضاء لجنة المراجعة بإعداد تقرير عن مدى الخطورة من توقف العمل، وما يلزم من إجراءات لتأمين أحد العقارات الصادر لها ترخيص وذلك في اطار التعاون مع جامعة المنصورة .

وقال إنه في حاله ثبوت ما يخالف الترخيص بالعقار الجاري تنفيذه يتم على الفور إيقاف اعمال الرخصة ويقوم رئيس الوحده المحلية المختصة بأخذ الإقرارات اللازمة على صاحب العقار بعدم السير في استكمال أعمال البناء والمتابعة الجادة من قبل رئيس الوحده المحلية مع سرعة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفة وكذلك أخذ التدابير اللازمة لحماية العقارات المجاورة والتى قد تتضرر من القرار.

نائب محافظ الدقهلية يترأس إجتماع مراجعة العقارات

وطالب نائب المحافظ اللجنة الفنية للحصر والمراجعة بضرورة الإخطار بكافة الاجراءات الفنية ضد المبانى المخالفة بشكل جماعي من قبل رئاسة المدن والأحياء.

وأكد أنه تقرر سرعة الانتهاء من التقارير الصادرة عن جهاز التفتيش الفني بشأن متابعة أعمال البناء في نطاق شرق وغرب المنصورة ومدينة طلخا.

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وحضر الاجتماع اللواء سيد سلطان نائب مدير أمن الدقهلية، والعقيد تامر العوضي، المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء اللجنة من إدارات التخطيط العمراني والشئون الهندسية، والتنظيم، وأساتذة كلية الهندسة، ونقابة المهندسين ورؤساء الأحياء بشرق وغرب المنصورة ومركزي المنصورة وطلخا.