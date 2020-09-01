شكرا لقرائتكم خبر عن رصف طريق طابا في بنها بتكلفه 30 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال تطوير طريق طابا بمدينة بنها، الذي يبلغ طوله 3500م، باعتماد 30 مليون جنيه.

رصف طريق طابا

رصف طريق طابا

حضر الجولة كل من على عبدالستار رئيس مدينة بنها، وإسلام رجب مدير تطوير العشوائيات والتطوير الحضاري بالمحافظة، واستشاري المشروع، ومدير المشروعات بالهيئة العامة للطرق والكباري والشركة المنفذة، وذلك تزامنا مع احتفالات العيد القومي للقليوبية واستكمالا لأعمال مخطط تطوير مدينة بنها.

رصف طريق طابا

وخلال الزيارة اطلع المحافظ على مخطط المشروع والذي يعمل على تحقيق السيولة المرورية بالشارع علاوة على أعمال التنسيق الحضاري التي تتم وتعمل على الارتقاء بالناحية الجمالية وفقا لتوجيهات المحافظ المتكررة في هذا الشأن.

رصف طريق طابا

كما وجه المحافظ، بدهان وتجميل سور السكة الحديد الملاصق للطريق، كما وجه بدفن أسلاك أعمدة الكهرباء ودهان أعمده الكهرباء ليتوافق مع تطوير الطريق، كما تتضمن الأعمال رفع كفاءة كافة الحدائق التي تمر بمسار المشروع لتصبح متنفساً حضاريا لأبناء المدينة.