شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يعزي أسرة الشهيد وليد أبو حسيبة: «مصر ستقتلع جذور الإرهاب» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الثلاثاء، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند وليد أبوحسيبة، بمسقط رأسه بعزبة جاد الله التابعة لمركز ملوي، والذي استشهد في شمال سيناء أثناء أداء الواجب الوطني.

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لشهيد الوطن

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لشهيد الوطن

رافق المحافظ نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والعقيد أ.ح محمد الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس، رئيس المركز، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لشهيد الوطن

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لشهيد الوطن

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، داعيًا المولي عز وجل أن يتقبله عنده من الابرار الشهداء، وأكد أن العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره.

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لشهيد الوطن

وأشاد المحافظ بقوة إرادة وعزيمة الشعب المصري، ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم، وجهاز الشرطة القوي، لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب في الداخل والخارج.