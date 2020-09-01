شكرا لقرائتكم خبر عن بفائدة متناقصة 5%.. برتوكول تعاون لتمويل نقل الورش من وسط الغردقة إلى «الحرفيين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت هيئة الأوقاف ومحافظة البحر الأحمر برتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات المتمثل في الاستاذة لتمويل كامل بنسبة ١٠٠% للورش الخدمية والصناعية بمدينة الغردقة لنقلها لمدينة الحرفيين الجديدة وبفائدة متناقصة بلغت ٥%، بهدف التيسير على المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة اصحاب الورش الحرفية والصناعية المقلقة للراحة والنبوية للبيئة داخل للمناطق السكنية بهدف الحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة السياحية وجعل مدينة الغردقة خالية من الورش بإعتبارها مدينة صديقة للبيئة، حيث سيتم نقل جميع الورش الحرفية والفنية من داخل نطاق الكتلة السكنية إلى أطراف مدينة الغردقة بالطريق الدائري الأوسط.

وأكد مسؤولو هيئة الاوقاف ان مدينة الحرفيين تقع على الطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة على مساحة ٦٠ فدانا، وتشمل ١٢٥٣ وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو ١٣٤ محلا تجاريا، بتكلفة بلغت ٣٥٠ مليون جنيه؛ وتضمنت عدد ١٦ كافتيريا كما يوجد عدد ١٦ محل تجاري «سوبر ماركت» لتقديم الخدمات للمنطقة، كما تتضمن المدينة محطة بنزين ومول تجاري ومجموعة مطاعم ونقطة شرطة ووحدة إسعاف ومسجد، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخري التي قد يحتاجها أهالي المحافظة.

وطالب العشرات من اصحاب الورش الحرفية والصناعية بمدينة الغردقة مسؤولي وزارة الاوقاف بتخفيض اسعار الورش بمدينة الحرفيين بالغردقة.

وأكد مسؤولو محافظة البحر الاحمر انه سيتم وبشكل عاجل نقل الورش الصناعية إلى مدينة الحرفيين بعد تزايد شكاوي المواطنين بمدينة الغردقة من انتشار الورش الصناعية والفنية والحرفية المقلقة لراحة السكان والملوثة للبيئة بمختلف الاحياء السكنية بمدينة الغردقة مما شوه وجه المدينة السياحية امام زائريها.