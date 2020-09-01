شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو 19 شركة سياحية صربية يشيدون بالإجراءات الاحترازية في فنادق مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد ممثلو ١٩ شركة سياحية صربية بالإجراءات الاحترازية المتخذة بالفنادق للوقاية من فيروس كورونا، خلال مشاركتهم في ورشة العمل الخاصة بالتعرف على إمكانيات ومقومات الفنادق والقرى السياحية، في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتي تستضيفها مدينة الغردقة لمدة ٥ أيام.

وأشاد ممثلو شركات السياحة بالجهود المبذولة من شركات السياحة والمسؤولين بالبحر الأحمر لزيادة الأعداد الوافدة من السياحة الصربية باعتبارها من أهم الأسواق السياحية التي استأنفت رحلاتها للبحر الأحمر فور فتح حركة الطيران الخارجية في مصر.

الغردقة تستقبل رحلة طيران من دولة صربيا

وكشف ممثلو شركات السياحة الصربية أنهم سيضعون أفضلية لتسويق وبيع الرحلات السياحية إلى البحر الأحمر وأن هذا الاجتماع ستظهر نتائجه بداية من الموسم السياحي الشتوي من خلال رفع معدل الرحلات الجوية الأسبوعية إلى الغردقة ومرسى علم.

وأكد المشاركون في ورشة العمل أنهم يسعون لمضاعفة أعداد السائحين الصرب للبحر الأحمر، في ظل عدم رصد أي إصابات بفيروس كورونا منذ بداية استئناف السياحة، وأنه تم تنظيم برنامج سياحي للمشاركين في ورشة العمل لزيارة نحو ٢٠ فندقا وقرية سياحية بمدينة الغردقة للتعرف على إمكانياتها، بالإضافة إلى تنظيم رحلة بحرية ترفيهية ورحلة سفاري وجولة داخل الجونة والغردقة.

كما أكد سيد الجابري، الخبير السياحي، وممثل الشركة مستضيفة الوفد السياحي الصربي، أن ورشة العمل لشركات السياحة الصربية تهدف لزيادة أعداد السائحين الأوكرانيين والترويج للمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر والإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأوضح الجابري أن ممثلي شركات السياحية المشاركين في ورشة العمل أعلنوا زيادة عدد الرحلات الجوية للغردقة في الموسم السياحي الشتوي المقبل.

واعتبر عصام على، الخبير السياحي، أن زيارة ممثلي الشركات السياحية في صربيا في هذا التوقيت تكشف حرص دولة صربيا على ثقتها في مصر، من حيث الإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية، وبما يتم بالفنادق من تباعد وتعقيم الغرف والمطاعم والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

Advertisements