شكرا لقرائتكم خبر عن «هيكل»: ورش عمل مشتركة للعاملين بمجال الإعلام لمناقشة قضايا المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اتفق أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مع الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمراة، في اللقاء الذي جمعها، الثلاثاء، على عقد ورش عمل مشتركة للعاملين بمجال الإعلام لمناقشة قضايا المرأة ودعم صورتها في المجتمع، وتنظيم زيارات للفائزين والفائزات من مسابقة مبادرة سفراء الإعلام الجديد، التي أطلقتها وزارة الدولة للإعلام مؤخراً، لمقر المجلس القومي للمرأة للتعرف على أهم القضايا التي تخص المرأة والمجتمع ودور مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) في التأثير ودعم المرأة وتغيير صورتها النمطية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «هيكل»: ورش عمل مشتركة للعاملين بمجال الإعلام لمناقشة قضايا المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.