شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الصحة تكشف خطة تأمين الطلاب من كورونا مع بدء العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الصحة تكشف خطتها لتأمين الطلاب من عدوى كورونا مع بدء العام الدراسى الجديد، حيث كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل خطتها لتأمين طلاب المدارس والعاملين من عدوى كورونا مع بدء العام الدراسى الجديد، والتى تعتمد على التباعد الجسدى والتهوية الجيدة ورفع الوعى والتطهير الدورى والواقيات الشخصية وتوافر المستلزمات.

القضاء الإدارى يقضى بعدم اختصاصه بنظر دعوى عدم الاعتداد بالطلاق الشفوى

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائى بنظر دعوى إلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيًّا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا بتوثيقه رسميا.

الذهب يتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 867 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية بقيمة 3 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا بمصر 867 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط أوقية الذهب من 1988 إلى 1970 دولار بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية.

الصحة تكشف خطتها لتأمين الطلاب من عدوى كورونا مع بدء العام الدراسى الجديد

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل خطتها لتأمين طلاب المدارس والعاملين من عدوى كورونا مع بدء العام الدراسي الجديد، والتى تعتمد على التباعد الجسدى والتهوية الجيدة ورفع الوعى والتطهير الدورى والواقيات الشخصية وتوافر المستلزمات.

يخرج الحى من الميت.. عمر جديد للرضيع يوسف بعد مصرع عائلته فى حادث تصادم

أنقذت العناية الإلهية الطفل يوسف محسن صبيح ، البالغ من العمر 6 أشهر من الموت ، بينما توفى والده ووالدته وشقيقاته الثلاث إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة والده وسيارة نقل الطريق الصحراوى الشرقى أمام بوابة الكريمات ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

إنفو جراف.. محطات فى اتفاق سلام "تل أبيب ـ أبو ظبى"

دشنت كل من إسرائيل والإمارات أمس الاثنين اتفاق سلام رسمياً بينهما، حيث وصلت إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي طائرة تقل وفدا أمريكيا وإسرائيليا، في رحلة جوية مباشرة هي الأولي من تل أبيب إلى أبوظبي، في إطار زيارة تسعى لبحث التعاون بين البلدين بعد إبرام اتفاق السلام.

استفزاز جديد.. "شارلى إبدو" تعيد نشر الرسوم المسيئة للنبى محمد

فى استفزاز جديد لمشاعر العالم الإسلامى، أعادت مجلة شارلى إبدو الساخرة نشر الرسوم المسيئة للنبى محمد، وذلك بالتزامن مع انطلاق محاكمة مشتبه بهم فى دعم منفذى الهجوم الذى تعرضت له المجلة فى يناير 2015

.

النائب العام يحيل المتهم أحمد بسام زكي إلى الجنايات بتهمة التحرش

أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام بإحالة المتهم «أحمد بسام زكي» إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه بالتحرش

المواعيد الكاملة لمباريات دورى أبطال أفريقيا فى نسخة 2021

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" انطلاق مباريات دور الـ 32 لبطولتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية فى النسخة الجديدة 2021 خلال الفترة من 11 حتى 13 ديسمبر على أن تقام مباريات العودة من 20 حتى 22 من نفس الشهر.

Advertisements

ماكرون فى ضيافة جارة القمر "فيروز"

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارته الثانية إلى لبنان، بزيارة وتكريم الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، وظهرت جارة القمر، وهى ترتدى قناعا للوقاية من فيروس كورونا، أثناء مقابلته، حيث منحها وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وأهدته هي بدورها لوحة فنية.

جونيور أجاى مطلوب فى الدورى التركى بالموسم الجديد

تلقى النيجيري جونيور أجاي مهاجم النادي الأهلي عرضاً من أحد شركات التسويق للانتقال للدوري التركي في الموسم الجديد، وأكد مسئولو الشركة أنهم بصدد أرسال عرض رسمي للأهلي خلال الساعات القادمة لشراء النجم النيجيري حال وجود نيه من الأهلي بالتفريط في خدماته.

تعرف على كيفية استخراج جواز السفر خلال 24 ساعة بالقاهرة والجيزة

يبرز فيديو، كيفية استخراج المواطنين "بالقاهرة والجيزة" جواز السفر بصفة مستعجلة خلال 24 ساعة، حيث واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تطوير آليات العمل وإتاحة العديد من الخدمات المستحدثة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التى تضطلع بتقديمها للمواطنين والأجانب متضمنة كافة التيسيرات والتسهيلات الممكنة لهم، وتتمثل تلك الخدمات فى تقديم خدمة اختيارية لمن يرغب من المواطنين

عون يؤكد لـ"ماكرون" تطلعه إلى لبنان جديد لا سيطرة فيه لزعماء الطوائف

قال الرئيس اللبنانى ميشال عون رئيس الجمهورية، خلال مأدبة الغذاء التى أقامها بقصر بعبدا على شرف استقبال نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون: "إن وجودكم فيما بيننا، والوفد المرافق، يسطّر فصلا جديدا من التاريخ المميز الذي يربط بلدينا وشعبينا".

رسميا.. المستشار أحمد عبد العزيز أمينا عاما للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام

قرر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر تعيين المستشار الدكتور احمد عبد العزيز أمينا عاما للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ندبا كليا من مجلس الدولة، و تم توجيه الشكر لمجلس الدولة لتعاونه ودعمه للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.

متظاهرون وسط بيروت يطالبون بحكومة اختصاص وليس محاصصة

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن متظاهرين وسط بيروت يطالبون بحكومة اختصاص وليس محاصصة.

نهى العمروسى فى رسالة صوتية: بنتى تحولت من شاهدة لـمتهمة وهى وعمرو الهربان متجوزين

علقت الفنانة نهى العمروسى، على أزمة ابنتها الأخيرة نازلى كريم، حيث أكدت عبر رسالة صوتية قالت فيها: نازلى بنتى مظلومة شهروا بيها، عشان ينتقموا منها، لأنها شاهدة رئيسية في القضية، أنا عندى يقين إن الحقيقية هتبان في يوم من الأيام، وواثقة جدا فى نزاهة القضاء المصرى، وربنا كبير مفيش أكبر منه، ومسلمة أمرى لله.

الداخلية تعلن بدء استخراج جواز السفر خلال 24 ساعة لسكان القاهرة والجيزة

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تطوير آليات العمل وإتاحة العديد من الخدمات المستحدثة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التى تضطلع بتقديمها للمواطنين والأجانب متضمنة كافة التيسيرات والتسهيلات الممكنة لهم.

إنفو جراف.. اعرف الجدول الزمنى للمرحلة الثانية للتنسيق والحد الأدنى

مع انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق اليوم الثلاثاء، يرصد ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة للجدول الزمنى لتسجيل الرغبات وكذلك الحد الأدنى للمرحلة وعدد الطلاب.