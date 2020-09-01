شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توقع بروتوكول لتمويل تملك وحدات مدينة الحرفيين بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف المصرية، بروتوكول تعاون مع ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات لتمويل كامل بنسبة 100% للورش الحرفية والمهنية بمدينة الحرفيين بهدف التيسير على أهالي وأبناء محافظة البحر الأحمر حيث يحقق البروتوكول دعما هاما لتملك أبناء المحافظة لهذه الورش.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن مدينة الحرفيين تقع على الطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة وقد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بإجمالي عدد (414) ورشة وبعض مناطق الخدمات ، وتسهم المدينة الحرفية بالغردقة في إحداث نقلة نوعية حضارية بنقل جميع الورش من وسط المدينة إليها .

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن قيام هيئة الأوقاف المصرية، بتوفير 769 باكية بسوق الخميس بالمطرية للباعة الجائلين المتواجدين فى محيط مستشفى المطرية العام للإيجار بمساحات مختلفة ومتنوعة وقيمة إيجارية ميسرة مراعاة من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية للبعد الاجتماعى والظروف الراهنة، وتيسيرًا على الباعة الجائلين، وتشجيعًا لهم على سرعة الانتقال للسوق الجديد، على أن يتم التعاقد عن طريق محافظة القاهرة وبمعرفتها، وذلك كمرحلة أولى، مع قيام محافظة القاهرة بإدارة هذا السوق.

Advertisements

وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار التنسيق بين وزارة الأوقاف، ووزارة التنمية المحلية ، ومحافظة القاهرة، وفى إطار دور الأوقاف فى خدمة المجتمع، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة من قبل كافة أجهزة الدولة المعنية لمواجهة تداعيات انتشار "فيروس كورونا المستجد"، والجهود المبذولة من قبل كافة الجهات المعنية بالقطاع الصحى بالبلاد للارتقاء بمستوى الأداء والخدمات التي تقدم للمواطنين داخل المستشفيات على مستوى الجمهورية، وطلب نقل السوق الحالي بميدان المطرية المتواجد بجوار مستشفى المطرية العام.