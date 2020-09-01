شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على أشهر مقاولى البناء المخالف فى حى عين شمس وإحالته للنيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بمحافظة القاهرة ، أن أجهزة الأمن بالمحافظة ، بدأت فى تتبع أنشطة مقاولى البناء المخالف، فى عدد من أحياء العاصمة فى إطار الإجرءات التى تتخذها الحكومة للحد من البناء المخالف ، مشيرة الى أنه تم القبض على مقاول بناء مخالف فى حى عين شمس، "م. أ" تبين أنه قام ببناء أكثر من 40 برجا مخالفا وجارى اتخاذ الاجرءات القانونية ضده .

ورصدت أجهزة محافظة القاهرة، عدد من العقارات المخالفة فى حى عين شمس ، ومنها برج 18 طابق بدون ترخيص فى شارع أحمد عصمت ، حيث بدأت أجهزة حى عين شمس برئاسة اللواء ماهر هاشم، أعمال إزالة العقار .

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وشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، اليوم الثلاثاء ، أعمال إزالة 3 أدوار مخالفة بالعقار رقم 3 شارع البترول ، بحي الشرابية والتي قام مالكها ببنائها أثناء فترة الحظر بالمخالفة لقرار حظر البناء، وذلك من خلال شاشة عرض موجودة بالشارع تقوم بعمل بث مباشر لأعمال الإزالة حتى يراها المواطنون في نموذج يطبق لأول مرة في أعمال الإزالات ، وأكد المحافظ انه سيتم عرض الإزالة على الشاشة ليرى المواطنون أن الدولة جادة في ردع المخالفين ايا كان موقعهم، مشيرا إلى أن المخالف قد تمت إحالته الى النيابة العسكرية وصدر قرار بحبسه على ذمة القضية.