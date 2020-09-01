شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..التموين تعلن صرف كمامة قماش على كل بطاقة تضم 4 أفراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: التعليم تعلن إجراءات تظلم طلاب الدبلومات الفنية على نتيجة الامتحان 2020 التموين تعلن صرف كمامة قماش إجباريا على كل بطاقة تضم 4 أفراد فأكثر التموين تؤكد انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات سبتمبر الزراعة تشكل لجانا لاعتماد مزارع التمور للتصدير للأسواق الصينية الزراعة: شحنة الدواجن المستوردة لتصنيعها وإعادة تصديرها ولن تدخل السوق المحلى 25 ألف طالب يسجلون طلبات الالتحاق بالجامعات الأهلية.. موقع الجامعات الأهلية يعلن إضافة 3 مجالات بجامعة الملك سلمان "طب وطب الأسنان والعلوم الصيدلية".. وإتاحة تعديل الرغبات بعد إرسالها.. وغلق باب التسجيل غدا Advertisements إجراءات احترازية مشددة ضد كورونا أثناء تسجيل رغبات المرحله الثانية 2020 "ملوك الشمس" يبدأ استقبال الزوار فى التشيك.. وتوقعات بجذب 300 ألف زائر × 6 شهور وزير السياحة: إجراءتنا الاحترازية تحت مجهر الأسواق السياحية..صور الكهرباء تعلن انتهاء أزمة كروت شحن العدادات مسبوقة الدفع "Nfc" أكتوبر المقبل

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