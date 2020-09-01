شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للجملة تشيد بصرف كمامة قماش إجباريا بالتموين حرصا على صحة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد الزايد عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، أن السبب في قرار وزير التموين بصرف كمامة إجبارى على البطاقة التي تشمل 4 أفراد فأكثر، واختياري على البطاقة التي تشمل 3 أفراد، هو الحرص من الوزارة على عدم انتشار فيروس كورنا المستجد "كوفيد 19"، وملاحظة عدم التزام بعض المواطنين حالياً بارتداء الكمامات.

وأكد عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية على برنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، أن الدولة تلاحظ عدم التزام بعض المواطنين حالياً بارتداء الكمامات، وعدم الوعى الكافى بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وكانت وزارة التموين قد أهابت ببدالى التموين ومنافذ مشروع جمعيتى، سرعة التوجه لمخازن شركتى الجملة (العامة/ المصرية) لاستلام الكميات المخصصة لهم من الكمامات لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية، لضمان انتظام عملية صرف المقررات التموينية.