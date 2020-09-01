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كلية اللاهوت الأسقفية تختتم مؤتمرها السنوى بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

اختتمت كلية اللاهوت الأسقفية، اليوم الثلاثاء، بمحافظة الاسكندرية ، مؤتمرها السنوى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بفروعها الثلاث بمحافظات القاهرة والإسكندرية، والمنيا .

 

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وكان المطران سامى فوزى  ،عميد كلية اللاهوت الأسقفية، افتتح المؤتمر بالصلاة وكلمة افتتاحية للترحيب بالمشاركين ، وتضمن المؤتمر عدة محاضرات ألقاها القس "فرانك نويل" عن التلمذة وكيفية أن يصبح دارس اللاهوت تلميذًا حقيقىًا لله من خلال طرح أفكار عن شكل وصفات التلميذ بالإضافة إلى معايشة دارس اللاهوت لكلمة الله بشكل فعلي وليس مجرد دراسة نظرية، وتضمن المؤتمر محاضرتين وورشة عمل شملت أسئلة حول أهمية المواد وطريقة دراستها ورؤية الكلية خلال العشرة سنوات القادمة واختتم المؤتمر بخدمة الشركة المقدسة (التناول). 

 

 

الجدير بالذكر، أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005 وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين للكهنوت من أجل خدمة الكنيسة، وكلية اللاهوت الاسقفية (AST) ، هي مشروع استراتيجي لأقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر، تأسست عام 2005. بلغ عدد الملتحقين لأكثر من 130 طالب وطالبة من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.

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