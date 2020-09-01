شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ننام؟.. هل قرأ وزير التربية والتعليم هذا الكتاب مع بلال خانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش برنامج بلال خانة -فى الحلقة العاشرة- الذى يقدمه ويعده الزميل بلال رمضان، كتاب "لماذا ننام؟.. العلم الجديد للنوم والأحلام"، وهو كتاب علمى شهير حول النوم، من تأليف عالم الأعصاب والباحث حول النوم ماثيو ووكر، أستاذ علم الأعصاب وعلم النفس ومدير مركز علوم النوم البشري بجامعة كاليفورنيا في بيركلي.

أمضى ماثيو ووكر أربع سنوات في تأليف الكتاب، حيث أكد أن الحرمان من النوم مرتبط بالعديد من الأمراض القاتلة، بما في ذلك الخرف، وأصبح الكتاب من أكثر الكتب مبيعًا على مستوى العالم.

ويوجه الزميل بلال رمضان هذه الحلقة إلى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، خاصة لما للنوم من تأثير هام على العملية التعليمية لدى الطلاب، وكيف ثبت فعالية هذا الأمر فى الولايات المتحدة الأمريكية.

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"بلال خانة" برنامج ثقافي يناقش القضايا الأدبية والفلسفية والفكرية، والروايات العربية والعالمية، ويعرض يوم الثلاثاء من كل أسبوع فى تمام الساعة السابعة مساء.