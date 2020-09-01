محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى العياط متأثرة بإصابتها بحالة تسمم. تلقى مأمور قسم شرطة العياط إشارة من شرطة النجدة باستقال سيدة تدعى "م.ع."، مقيمة قرية البليدة، في حالة إعياء شديدة، واشتباه إصابتها بتسمم. وفارقت السيدة الحياة متأثرة بإصابتها في الوقت الذي يستمع رجال المباحث لأقوال أفراد الأسرة؛ للتأكد من جود شبهة جنائية من عدمه. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة سيدة بحالة تسمم في العياط.. والمباحث تستجوب أسرتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.