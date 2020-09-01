"خدمة عاجل"..كيف تستخرج جواز السفر خلال 24 ساعة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت وزارة الداخلية تطوير آليات العمل وإتاحة العديد من الخدمات المستحدثة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التي تضطلع بتقديمها للمواطنين والأجانب متضمنة كافة التيسيرات والتسهيلات الممكنة لهم. أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية فيديو لا تتجاوز مدته الـ 5 دقائق يرصد تطوير آليات العمل وإتاحة العديد من الخدمات المستحدثة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التي تضطلع بتقديمها للمواطنين والأجانب متضمنة كافة التيسيرات والتسهيلات الممكنة لهم. وتأتي الجهود بالتوازي مع الدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا"

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