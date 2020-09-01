أبرزها المونوريل وأتوبيسات BRT .. الوزير: خطة طموحة لتطوير النقل الحضري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن مشروع الشراكة بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الفرنسية يتم تنفيذه لأول مرة في مصر.

وأوضح أن الوزارة لديها خطة طموحة لتطوير قطاع النقل الحضري داخل القاهرة الكبري والإسكندرية والمحافظات الأخرى التي يمكن تطبيقه بها، لافتا إلى أن النقل السككي والجر الكهربي يأتي على رأس منظومة النقل الحضري لانها وسائل أمنه وصديقة للبيئة.

وشهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الثلاثاء، فعاليات الاعلان الرسمي لتوقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – امبابة – العباسية - عدلي منصور) بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV الفرنسية، حيث وقع عن الجانب المصري الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق وعن الجانب الفرنسي، لورانس باتل رئيس مجلس ادارة الشركة الفرنسية.

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وقال، إن الوزارة تقوم بتطوير الخط الأول والثاني واستكمال إنشاء باقي خطوط المترو بدءاً من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، والتى تنفذه تحالف شركات فينسي الفرنسية، وأرواسكوم والمقاولون العرب الشركتين الوطنيتين المصريتين والخط الرابع للمترو الذي يتم التعاون في إنشاؤه مع مؤسسة الجايكا اليابانية والشركات اليابانية و المصرية المتخصصة وكذلك( القطار الكهربائي السلام /العاصمة الادارية الجديدة /العاشر من رمضان) والذي يتم تنفيذه مع شركة افيك الصينية والذي بمجرد الانتهاء من تنفيذه سيتم انشاء شركة لادارة وتشغيل وصيانة الخط كما سينطبق هذا التوجه على مشروعي المونوريل الذي يتم تنفيذهما حاليا.

وأضاف الوزير، أن هناك مخططا لوزارة النقل لتشغيل الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة داخل القاهرة من عدلي منصور للمطار، وأتوبيسات BRT على الطريق الدائري.



وأشار، إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالنقل الحضري داخل الإسكندرية، حيث سيتم تطوير قطار ابو قير وتحويله إلى مترو، وتطوير ترام الرمل، لافتا إلى أن هذه المشروعات تتعاون فيها وزارة النقل مع الحكومة والشركات الفرنسية التى تقدم الدعم في هذا المجال .