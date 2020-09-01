وكيل نقابة الصحفيين: لن نتخذ قرار بغلق أي جريدة.. وندرك الظروف الاقتصادية للمؤسسات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

بعث خالد ميري رئيس لجنة إخطارات الصحف بالمجلس الأعلى للإعلام، وكيل نقابة الصحفيين برسالة مطمئنة للصحفيين والصحف المخاطبة لتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم برؤساء تحرير بعض الصحف بمكتبه بجريدة الأخبار

Advertisements

وأكد ميري أنه لن يتم اتخاذ أي قرار أو إجراء يؤدي إلى غلق أي جريدة، مؤكدا تفهم اللجنة بكامل أعضائها والمجلس الأعلى للإعلام بصفة عامة للظروف الحالية التي تمر بها الصحف

وطالب ميري كل الصحف بتقديم أوراقها مع النموذج المعد قبل الموعد المحدد، موضحا أننا أمام قانون يحتاج لتعاملنا معه حتى يتم دراسة الأمر وإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، مشددا على تعهده بعدم اتخاذ أي إجراء أو قرار يترتب عليه غلق أي جريدة أو عرقلة مسيرتها.

وأضاف وكيل نقابة الصحفيين أنه أحرص من الصحف على مصالح الصحفيين، ولن يشارك في أي قرار يؤدي لغلق جريدة أو تشريد صحفيين، مؤكدا أن هناك دراسة مستمرة للأمر ستصل حتما لحلول ترضي جميع الأطراف