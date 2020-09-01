وزير الدفاع يتفقد إجراءات القبول بالكليات العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، لمتابعة سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة طبيًا وبدنيًا ونفسيًا، لإعداد وتأهيل دفعات جديدة من الضباط المقاتلين القادرين على حمل راية الوطن واستكمال مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة.

وتابع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراحل الكشف الطبي على الطلبة المتقدمين للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، والذي ينفذ بواسطة نخبة من الأطباء والاستشاريين من ضباط القوات المسلحة وفقًا لمعايير علمية وطبية دقيقة تتماشى مع المواصفات اللائقة للخدمة بالقوات المسلحة.

وأشاد بالمستوى المتميز للطلبة المتقدمين ومدى رغبتهم للوصول إلى شرف الإلتحاق بالحياة العسكرية وذلك أثناء المرور على لجان إختبارات اللياقة البدنية وقفزة الثقة التي يتم خلالها تقييم مدى الثقة بالنفس والجرأة لانتقاء أفضل العناصر وفقًا للمعايير القياسية.

كما تضمنت الجولة حضور كشف الهيئة للطلبة كأحد مراحل الإختبارات النهائية للمتقدمين للألتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة وناقش القائد العام للقوات المسلحة عدد من الطلبة المتقدمين في أسلوب تنفيذ الإختبارات المختلفة التي خضعوا لها خلال مراحل الإختبارات المختلفة.

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ثم التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بطلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية وكافة العناصر القائمة بالإشراف والمتابعة لإختبارات القبول بكافة مراحلها، ونقل لهم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واوصاهم بضرورة التمسك بالمبادئ والقيم الأصيلة للعسكرية المصرية والحفاظ علي لياقتهم البدنية العالية، والحفاظ على الانضباط العسكري في المظهر والجوهر.

وأعرب الفريق أول محمد زكي، عن سعادته بالعدد الكبير المتقدم من خيرة شباب الوطن من مختلف محافظات الجمهورية والذي يعد دلالة على ثقتهم الكبيرة في العسكرية المصرية العريقة وحرصهم على الانضمام لصفوف القوات المسلحة.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الشكر للقائمين والمشرفين على مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية وما يقدمونه من تسهيلات وخدمات للطلبة التى من شأنها توفير الوقت والمجهود خلال كافة الإجراءات وبما يضمن تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين كافة المتقدمين.

حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.