أخبار مصر | وزير الأوقاف: مصر تعيش أزهى عصور التسامح الديني في عهد السيسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: مصر تعيش أزهى عصور التسامح الديني في عهد السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تجربة الأوقاف المصرية في تجديد الخطاب الديني في حوار مفتوح أكد فيه على إعلاء دولة المواطنة، والتسامح الديني خلال لقاء المراسلين الأجانب بمقر الهيئة العامة للاستعلامات الذي حضره أكثر من خمسين مراسلا من مختلف دول العالم.

وأكد أن مصر تعيش أزهى عصور التسامح الديني في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأنها تنطلق بهذا الفكر من المحلية إلى العالمية، قصد مواجهة وتفنيد الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي الرشيد الذي يعمق أسس التعايش السلمي بين البشر، ويسهم في تحقيق السلام العالمي.

كما أكد أن مهمة الأديان هي تحقيق سعادة الإنسان، فهدف الأديان هو عمارة الدنيا بالدين وليس تخريب الدنيا باسم الدين، فجميع الأديان تتفق على ثوابت لا تتغير من دين إلى دين كالأخلاقيات والقيم الإنسانية، لأن مصدر الأديان السماوية واحد، وربما تختلف الأديان في العبادات والشعائر وفق طبيعة كل ديانة.

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