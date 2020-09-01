شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه محافظات القناة» تدعو المواطنين لتسجيل قراءات العدادات عبر تطبيق «قراءتي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه في الفترة من ١ إلى ١٥ من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول «قراءتى».
وأشارت الشركة إلى أن التطبيق يتيح للمواطن بإضافة صورة العداد، ما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وذلك بكل بمحافظات القناة الثلاثة.
وأوضحت أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الاندرويد وأنظمة IOS.
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