شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة «القومي للمرأة»: أصدرنا كود أخلاقي لتناول قضايا النساء في وسائل الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمراة، في اللقاء الذي جمعها مع اسامة هيكل، وزير الدولة للاعلام، الثلاثاء، أن المجلس القومي للمرأة من خلال لجنة الإعلام أصدر الكود الأخلاقي الإعلامي لتناول قضايا المرأة في وسائل الإعلام المختلفة والدراما المصرية.

وأضافت أن المجلس يضم لجنة خاصة لرصد صورة المرأة في الدراما والبرامج والإعلانات، التي تعرض خلال شهر رمضان من كل عام، وهي لجنة منبثقة من لجنة الإعلام، وتستهدف الخروج بتقرير علمي متكامل يتضمن كيفية تناول الدراما لقضايا المرأة، وصورة المرأة فيها سواء سلبية أو إيجابية وملامح هذه الصورة، بالإضافة إلى طريقة العرض.