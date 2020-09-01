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شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب تنسيق جامعة القناة يستقبل 470 طالبًا في أول أيام المرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة القناة، أن مكتب التنسيق الفرعى لجامعة قناة السويس استقبل ٤٧٠ طالب وطالبة من الحاصلين على شهادة الثانويه العامه وذلك خلال أعمال اليوم الأول للمرحلة الثانية، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تبدأ من اليوم الثلاثاء ١ سبتمبر وتنتهى السبت ٥ سبتمبر.
وشددت «هجرس» على ضرورة الالتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة أثناء فترة عمل مكتب تنسيق الجامعة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة حريصة على تذليل جميع العقبات أمام الطلاب وأولياء أمورهم أثناء تسجيلهم للرغبات، موضحًا أن اليوم يشهد بداية انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات التي ستكون بالنسبة للشعب العلمية بحد أدنى 317 درجة فأكثر بنسبة 77.40% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية بإجمالي 194 ألفا و448 طالبًا.
وتابع قائلا: «فيما يخص الحد الأدنى للشعبة الأدبية بلغ 278 درجة فأكثر بنسبة 67.80% لأقل من 327.5 درجة، بإجمالي عدد طلاب 60064 طالبا، مشيرًا إلى أن إجمالي طلاب الشعبتين بالمرحلة الثانية 24 ألفًا و512 طالبًا وطالبة من الثانوي العامة.
وقال الدكتور محمد غنيم، مدير مكتب التنسيق، أن الجامعة استعدت جيدا لاستقبال طلاب المرحلة الثانية.
وسجّل مكتب تنسيق الجامعة استقبال عدد ٢٤٥ بالتسجيل اليدوي، الذي يشرف عليه الدكتور محمود فتحي.
وسجّل أعداد الطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني ٢٢٥ حالة، والذي يشرف عليه الدكتور أحمد يحيى.
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