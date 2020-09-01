شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» ينفذ حكمًا قضائيًا بإلغاء قرار وقف قناة «LTC» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه، الثلاثاء، على تنفيذ حكم قضائي نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار المجلس السابق بوقف قناة (LTC) وإعادة بث القناة.

وأكد المجلس، في بيان، أن إعادة بث القناة يأتي إعلاءً لحكم القضاء والقانون وتنفيذاً للأحكام القضائية الباتة واجبة النفاذ، فيما أبدى المجلس تحفظات شديدة على ممارسات القناة السابقة وطالبها بالالتزام الكامل بالضوابط والأكواد الإعلامية وعدم عودة القناة للبرامج الرياضية أو برامج تتناول أي صورة من أشكال القذف أو السب أو الخوض في السيرة الشخصية للآخرين أو التحريض والإثارة أو برامج مؤجرة إلا بالشروط والضوابط التي وضعها المجلس، وأن تتعهد القناة بإعلاء القيم والضوابط المهنية والأخلاقية التي تحفظ صورة الإعلام.

وأكد المجلس أنه سيقوم بمتابعة ورصد أي تجاوزات أو مخالفات تستوجب المساءلة القانونية عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً.