شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الموسم الجديد من برنامج «معكم» منى الشاذلي الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ عرض الموسم الجديد من برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة «cbc»، الخميس المقبل.

وفي أولى حلقات الموسم الجديد، يحل أبطال مسلسل «بـ 100 وش» ضيوفا على البرنامج، من بينهم: نيللي كريم وآسر ياسين وإسلام إبراهيم وزينب غريب وعلا رشدي ومحمد عبدالعظيم وحسن أبوالروس.

يعرض برنامج «معكم» يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.

ومسلسل «بـ100 وش» عرض في موسم رمضان 2020، وشارك في بطولته آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم وعلا رشدي ‏وشريف ‏دسوقي، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبوذكري‏‎.