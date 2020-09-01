شكرا لقرائتكم خبر عن «البدر» يزين قبة السماء الليلة ويصل أعلى نقطة بالسماء منتصف الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد القمر البدر لشهر محرم 1442 بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي ويصل أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل ويغرب مع شروق شمس الأربعاء وهو البدر الأخير في فصل الصيف.

يعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثالياً لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافاً لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعاً.

وسيصل القمر لحظة الاكتمال ويكون بزاوية 180 درجة من الشمس صبيحة يوم الأربعاء 02 سبتمبر عند الساعة 08:22 صباحاً بتوقيت السعودية (05:22 صباحاً بتوقيت غرينتش) ويكون قد قطع نصف مدارة حول الأرض هذا الشهر.

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جدير بالذكر خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم ويصبح مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله لحظة الاكتمال بدرا.