نقابة الأطباء تنعى الشهيدة الدكتورة مى عمرو بعد وفاتها بكورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة مي عمرو محمد استشاري قلب "طبيب حر"، والتي توفيت بمستشفي العبور التخصصي نتيجة الإصابة بفيروس كوفيد 19 "كورونا"، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرتها الكريمة ونسأل الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنها الشهيد الــ(160).

ونعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور أيمن حسين ناصف استشاري الباطنة بمستشفى أجا، والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ(159).

كان قد قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة، إنه بسبب عدم وجود رقم من جهة رسمية، خاص بأعداد شهداء الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا، يُجرى مجلس النقابة محاولات مستمرة، بمجهودات شخصية للوصول إلى كل الشهداء، وأوضح الزيات، فى بيان له، أنه وصل إلى 165 شهيدا من الأطباء، إلا أنه بعد إصافة مجموعة من الأسماء التى توصل لها آخرين، ارتفع عدد الشهداء من الأطباء ليصل إلى 192 طبيبا.

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وأشار عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إلى إن عدد من تقدم من الأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد، للحصول على المستحقات المالية من النقابة وصل إلى ما يقرب من 6 آلاف طبيب، مشيرا إلى أنه تم الصرف لحوالى 608 طبيب حتى الآن، بعد مراجعة كل التقارير الطبية المُقدمة من الأطباء.