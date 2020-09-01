شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يؤكد الاستعداد لإعادة فرع الخرطوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن بالغ سعادته بعودة فرع الجامعة للخرطوم مرة ثانية، مشددًا على أن الجامعة مستعدة تمامًا لعودة فرع الجامعة للخرطوم من حيث أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالفرع، ومستعدين للعودة في مجال الدراسات العليا، معقبًا: “جاهزين نخرج من قاعة الاجتماع على السودان”.

وأضاف “الخشت”، خلال كلمته على هامش اجتماع اللجنة العليا لفرع الخرطوم لجامعة القاهرة، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أنه تلقى العديد من الاتصالات من أساتذة التدريس للتعبير عن رغبتهم في التعاون والاشتراك في التدريس بفرع الجامعة بالخرطوم، مما يعبر عن إيمان الجامعة بالعلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والسوداني، فمصر والسودان وجهان لعملة واحدة، وبينهم روابط دم تعود لما قبل التاريخ.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن فرع الجامعة للخرطوم عمل لأكثر من 20 عامًا في القاهرة، موضحًا أن الجامعة لديها اكثر من 1000 طالب من أبناء السودان يدرسون في فرع الخرطوم، ومصر كانت حريصة عليهم ولم يتم التخلي عنهم خلال أزمة كورونا، وظلوا متواجدين بالمدن الجامعية ولم يغادروها طوال فترة الأزمة، معقبًا: “معاملتي اتغيرت معاهم من رئيس جامعة لأب، وكنت بمنعهم من الخروج خوفًا عليهم من العدوى، ولا يوجد بينهم مصاب بكورونا لكوننا حافظنا عليهم”.