شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن توقيع اتفاقية بين جامعتى لويفيل الأمريكية والعلمين الدولية الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عبر تقنية الفيديو كونفرانس مساء أمس الاثنين مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة لويفيل بمدينة بكنتاكى الأمريكية وجامعة العلمين الدولية الأهلية؛ بهدف إنشاء شراكة بين الجامعتين فى تخصصات "الهندسة الحيوية والكيميائية، والمدنية، وعلوم الكمبيوتر، والهندسة الصناعية والميكانيكية" وذلك بمقر الوزارة.

وفى بداية الاجتماع، أكد الوزير عمق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على الاستفادة من الخبرات العالمية فى تطوير التعليم المصري.

وأضاف عبدالغفار فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالي، أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة 20 -30 ترتكز على تحسين جودة التعليم العالي، من خلال تزويد الباحثين والطلاب بالمعرفة والمهارات التعليمية المناسبة، والأدوات التى تمكنهم من أن يكونوا قادة للمستقبل، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير تعليم مبنى على المهارات والجدارات لكافة للطلاب، من خلال التعاون مع الجامعات الدولية المتميزة، وإنشاء برامج جديدة تلبى اهتمامات الدارسين ، وذلك لتوفير فرصة عمل مميزة لكل خريج.

وأشار الوزير إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى بدعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى من حيث حجم وكم المشروعات التى تم و يتم تنفيذها من جامعات حكومية وتكنولوجية وأهلية وفروع لجامعات دولية أو من خلال أعمال التطوير المستمرة للجامعات القائمة، وجهود الارتقاء بمكانة الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية، ، والتطوير المستمر للمناهج الدراسية؛ لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

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ومن جانبها، أكدت نيلى بندبودى رئيسة جامعة لويفيل الأمريكية حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون مع مصر؛ باعتبارها شريكًا هامًا للولايات المتحدة الأمريكية فى العديد من المجالات، مشيرة إلى تميز جامعة لويفيل فى عدد من التخصصات، منها: الهندسة، والطب، وتكنولوجيا المعلومات، معربة عن ترحيبها بالشراكة مع جامعة العلمين الدولية، وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك بين الجانبين.

وقع الاتفاقية عن الجانب الأمريكى د.توماس روك أوى ممثل جامعة لويفيل الأمريكية.

شهد مراسم التوقيع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية، ود. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي.والدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والتعاون الدولى.

جدير بالذكر، أن جامعة لويفيل تأسست 1798 بولاية كنتاكى الأمريكية، وتتمتع بترتيب متقدم على مستوى العالم، وتُعد من الجامعات الريادية فى الولايات المتحدة الأمريكية فى البحث العلمي، ويدرس بها ما يقرب من 22 ألف طالب من جنسيات مختلفة، وتضم 12 كلية: الآداب والعلوم، والأعمال التجارية والتربية، والتنمية البشرية، كلية الدراسات العليا، الهندسة، العمل الاجتماعي، القانون، طب الأسنان، الطب، والموسيقى، والتمريض والصحة العامة، وتكنولوجيا المعلومات، وتمنح الجامعة درجات البكالوريوس، والماجستير المتخصص، والدرجات المهنية، ودرجة الدكتوراه.