شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 1340 حالة إشغال طريق وتحرير 950 مخالفة في مدينة مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظًا على الشكل الحضاري للمدينة، وسيتم تطبيق أقصى غرامة وعقوبة على المحال المخالفة.

وأعلن وجيه عبدالرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، ضبط 65 محضر إشغال ونظافة للمحال التجارية المخالفة لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع جهود المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتحفظ على 420 حالة تعدي على الأرصفة بالمخالفة من خلال الحملات المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق بمنطقة العوام وكورنيش المدينة وعلم الروم وشوارع إسكندرية وليبيا وعمر المختار.

وقام رجال تحسين البيئة بمجلس المدينة برفع كفاءة ميدان البنك الأهلي بشارع شكري القوتلي باستكمال بعض البلدورات والبلاط بالارصفة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم تحرير 950 مخالفة إشغال ونظافة وبائع متجول خلال شهر والتحفظ على أكثر من 1340 حالة إشغال لعربات ثابتة ومتحركة للباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية وإزالة الحواجز التي تقوم المحال التجارية بوضعها بوسط المدينة.

يأتي ذلك استمرارًا لتكليفات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بتكثيف حملات ازالة اشغالات الطريق المخالفة بالشوارع والميادين الرئيسية لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس المدينة إلى إنه يوميًا يتم على فترتين صباحًا ومساءً رفع والتحفظ على كافة أنواع اشغالات الطريق التي تحتل الارصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية، بالإضافة إلى إزالة إشغالات الطريق المخالفة التي تعيق سير المواطنين خلال أوقات حظر التجوال لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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