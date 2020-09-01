«الإعلام» و«قومي المرأة» يتفقات على تغيير الصورة النمطية للنساء في الأعمال الدرامية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، خلال الاجتماع الذي جمعه بمايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أهمية تسليط الضوء إعلاميا على دور المرأة في المجتمع ودعمها والتخلي عن الصور النمطية لها، خاصة بعد ما تحقق من تعزيز لدور المرأة المصرية وتمكينها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واتفق الطرفان على التعاون المشترك في نشر الوعي بقضايا المرأة مع التأكيد على الحفاظ على القيم الأخلاقية للمجتمع المصري، باعتبار المرأة حصن المجتمع، وتمثل أحد الركائز الأساسية لتقدمه، بالإضافة إلى عقد لقاءات مستمرة مع كتاب الأعمال الدرامية لفتح نقاش حول كيفية تغيير الصورة النمطية المقدمة عن المرأة في الأعمال الدرامية خلال الفترة القادمة، وتسليط الضوء على أهمية دورها ومشاركتها باعتبارها عنصر رئيسي للنهوض بالوطن.
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