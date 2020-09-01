شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الجيزة» تعتذر لعملائها بسبب الانقطاعات المتكررة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتذرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة لعملائها عن فترة انقطاع المياه التي تأثرت بها عدة مناطق بمحافظة الجيزة، من جراء إصلاح خط مياه 1000مم.

وذكرت الشركة في بيان، الثلاثاء: «نعتذر لكم على فترات الانقطاع الطويلة التي اضطررتم أن تقضوها بدون مياه. المشكلة بدأت أثناء قيام أحد المقاولين بأعمال تطهير مصرف زنين.. والذي أدى إلى انهيار التربة أسفل الماسورة الـ1000، مما أدى إلى انحرافها عن مسارها الطبيعي حوالي 70 سم.. وبالتالي حدوث أكثر من كسر على الماسورة في أكثر من موقع».

أضاف البيان: «المشكلة التي واجهت الشركة أثناء معالجة الكسورات، كان التعامل مع تربة رخوه بجوار مصرف زنين، ومخاطر حدوث انهيار لجدار المصرف أثناء عملية الاصلاح.. مما اضطر الشركة من تحويل مسار الماسورة حوالي أربعة أمتار، بعيداً عن المصرف، وذلك بطول أربعين متر.. وقامت الشركة بعمل شدات خشبية بطول جدار المصرف لتأمين الجدار من أي انهيار يعيق عملية الاصلاح.. وتوفير سيارات نقل مياه للمناطق المتضررة، خلال فترات الانقطاع».

ختم البيان: «وتم الانتهاء من أعمال الاصلاح في 4 أيام وضخ المياه مساء السبت الماضي، حيث وصلت المياه بالفعل للمواطنين على بدايات الشبكة، ولكن نتيجة زيادة معدل الاستهلاك عن الطبيعي، أدى الأمر إلى انخفاض الضغوط في الشبكات، وأثر سلباً على بعض المناطق الموجودة، على أطراف الشبكات (كفر طهرمس ـ الليبيني ـ الطوابق ـ صفط اللبن) إلا أن الضغوط انتظمت، فجر اليوم الثلاثاء، بالمناطق المذكورة».