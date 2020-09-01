شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد الإنشاءات الجديدة بالمستشفى العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، الأعمال الجارية في مستشفى كفر الشيخ العام، لاستكمال مبنى الملحق بمستشفى كفر الشيخ العام، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور رفعت توفيق، نائب مدير مستشفى كفر الشيخ.

وقال «نور الدين» إنه تم الانتهاء من طابقين، ومازال العمل جارياً لإنشاء طابقين آخرين، ليكون الطابق الأول للخدمات، وبقية الطوابق للدرجة الأولى الممتازة، لخدمة المرضى من أبناء المحافظة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على متابعة أعمال الإنشاء، لتكون مطابقة للمواصفات، كما شدد على توفير الأدوية للمرضى، وحسن استقبالهم ورعايتهم، لأن كل المسئولين في المحافظة تحت خدمة المواطن بمدن وقرى كفر الشيخ.